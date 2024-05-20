Mersin'de Uyuşturucu Müptelası Genç, Üvey Annesini Döverken Kendisine 'Oğlum Anneni Neden Dövüyorsun' Diye Tepki Gösteren Dedesini Hastanelik Etti - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Müptelası Genç, Üvey Annesini Döverken Kendisine 'Oğlum Anneni Neden Dövüyorsun' Diye Tepki Gösteren Dedesini Hastanelik Etti

Mersin\'de Uyuşturucu Müptelası Genç, Üvey Annesini Döverken Kendisine \'Oğlum Anneni Neden Dövüyorsun\' Diye Tepki Gösteren Dedesini Hastanelik Etti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan bir genç, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle üvey annesini döverken kendisine tepki gösteren dedesini de döverek hastanelik etti. Dede ve gelini, torunlarından korktukları için Adana'ya kaçtı.

20.05.2024 09:50
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Mersin'de uyuşturucu müptelası genç, üvey annesini döverken kendisine 'oğlum anneni neden dövüyorsun' diye tepki gösteren dedesini hastanelik etti. Yaşlı adamın kafasına 4 dikiş atıldı. Torunundan şikayetçi olan dede ve gelini, korkup minibüsleriyle Adana'ya gelip yaşamaya başladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hülya Bağlamacı, 3 çocuk babası Yusuf Bağlamacı ile 15 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten de 3 çocukları dünyaya gelirken, Yusuf Bağlamacı 3 sene önce cezaevine girdi. Bunun üzerine Hülya Bağlamacı, 3 evladıyla kayınbabası 75 yaşındaki Halil Toka'nın yanında yaşamaya başladı.

Üvey oğlun dehşeti başladı

Babasının cezaevine girmesini fırsat bilen A.B. (20), iddiaya göre üvey annesinden sürekli uyuşturucu için para istemeye başladı. Kadın ise elinde avucundaki bütün parayı üvey oğluna verdi.

Ancak geçtiğimiz ay Hülya Bağlamacı'nın kayınbabasıyla birlikte kaldığı ev elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Hem üvey annesini hem de dedesini dövdü

Birkaç gün sonra eve gelen A.B., yine üvey annesinden para istedi ancak para alamayınca kadını dövmeye başladı. Bu sırada dede Halil Toka, "Oğlum anneni niye dövüyorsun" diye tepki gösterince A.B. dedesini dövmeye başladı. Torununun attığı yumrukla yere düşen dedenin kafası darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Burada kafasına 4 dikiş atılan Toka, geri eve döndüğünde ise minibüsünün camlarının kırıldığını gördü.

Adana'ya kaçtılar

Torununun kendilerine daha fazla saldırmasından korkan Halil Toka, gelini Hülya Bağlamacı ve 2 küçük torununu alıp Adana'ya geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde boş bir araziye minibüsünü koyan dede ve gelinleri burada yaşamaya başladı.

"Torunum bize saldırdı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan dede Halil Toka, "Torunum gelinimi dövüyordu. Ben de oğlum anneni neden dövüyorsun dediğimde kalktı bana vurdu, kapıları, pencereleri kırdı. Minibüsümün camlarını kırdı, bize saldırdı. Baktık ki duracak durumumuz yok, biz de buraya geldik. Gelinimden para istemiş ama para yok ki versin" dedi.

"Allah böyle torunu düşman başına vermesin"

Torununun şiddetinden sonra 'ölsem daha iyiydi' diyen dede Toka, "Üzülmedim ama ölsem ondan daha iyiydi. Kimse benim kafama bu yaşıma kadar vurmadı. Kimseyle kavga etmedim. Allah böyle torunu düşman başına vermesin. Savcılığa kadar gidip şikayetçi oldum ama yakalanmadı halen. Karşı koyamadım ona. Allah yüzünü yüzüme göstermesin. Benim artık böyle bir torunum yok" ifadelerini kullandı.

"Evimiz yandı, kalacak yerimiz yok"

Hülya Bağlamacı ise evleri yandıktan sonra gidecek hiçbir yerleri olmadığını söyledi. Bağlamacı, "Eşim Tarsus Cezaevi'nde biz çok perişan olduk. Benim üvey oğlum bana vururken kayınbabama saldırdı. Yaşlı adamın kafasını kırdı. Bizim oradaki evimiz yandı. Kalacak yerimiz yoktu, kaçtık buraya geldik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Müptelası Genç, Üvey Annesini Döverken Kendisine 'Oğlum Anneni Neden Dövüyorsun' Diye Tepki Gösteren Dedesini Hastanelik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Uyuşturucu Müptelası Genç, Üvey Annesini Döverken Kendisine 'Oğlum Anneni Neden Dövüyorsun' Diye Tepki Gösteren Dedesini Hastanelik Etti - Son Dakika
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