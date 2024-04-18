Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 760 gram kubar esrar, 150 gram eroin, 57 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu, 1 bıçak ve 1 tabanca ele geçirilirken, 18 bin 350 lira paraya da el konuldu.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, ikisi 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN
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