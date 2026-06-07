Mersin'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi: 2 Tutuklama

Mersin\'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi: 2 Tutuklama
07.06.2026 08:53
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Mersin Bozyazı'da ormanlık alanda kenevir ekimi yapan 2 şahıs suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Bozyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde planlı çalışma yapıldı. Çalışmada, Bozyazı İlçesi Kızılca Mahallesi bal ormanları mevkiindeki alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği öğrenildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, saha araştırması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, yerleşim yerinden uzak ormanlık alandaki bir dere kenarında, yaklaşık 30 metrekarelik alanda kenevir bitkisi ekili olduğu, 100 metre hortum çekilerek sulama yapıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, hortumları kontrol ederken yakalandı

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ekim alanını uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, ormanlık alandan yürüyerek bitkilerin yanına gelen 2 şahsı tespit etti. Şahıslar, ekim alanına salınan sulama hortumunu kontrol ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.U. ve A.U.'nun yetiştirdiği 402 kök kenevir bitkisi söküldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme Suçu'ndan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Bozyazı, Kenevir, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi: 2 Tutuklama - Son Dakika

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