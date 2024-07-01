Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, aralarında bir antrenör ve 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 75 bin lira para, 71 cep telefonu, 61 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyaller ile farklı bankalardan alınma banka kartları ele geçirildi.

01.07.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, aralarında bir antrenör ve 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışması neticesinde, suç işlemek için örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal edip haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, özel harekat ekipleri ve drone desteğiyle Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illerinde aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mersin'de 46, diğer illerde 25 olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ait adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 75 bin lira para, 71 cep telefonu, 61 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyaller ile farklı bankalardan alınma banka kartları ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Bilgisayar, Operasyon, Mersin, Banka, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement