Mersin'de Yediemin Araçları Parçalayıp Satan Şüphelilere Operasyon

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Mersin'in Erdemli ilçesinde örgütlü olarak yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırdıktan sonra satan 7 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırdıktan sonra satan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 şüpheli belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma 7 şüpheliyi de yakaladı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda araç ve motosiklet parçaları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN