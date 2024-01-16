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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü de dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek bilgi aldı.

16.01.2024 - 06:01,  Güncelleme: 06:04
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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

-Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, birinin sürücü olduğunu, 30 kişinin de yaralandığını söyledi

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Vali Pehlivan kazayla ilgili bilgi aldı

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Mersin\'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika
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