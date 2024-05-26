3.Sayfa

Mersin'deki feci kazada gözyaşları sel oldu

MERSİN - Mersin'de biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından ölenleri yakınları otoyola gelerek sinir krizi geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 39 kişi ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölenleri yakınları acı haberi almasıyla olay yerine akın etti. Bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirdi.

Yetkililer acılı yakınları güçlükle sakinleştirdi.