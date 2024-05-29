Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki Ensar Kaan'ın vefat etmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de bulunuyor. Kazanın tek ve asli kusurlusu olarak belirlenen otobüs sürücüsü Ali Güler tutuklanmıştı.

29.05.2024 23:10
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Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi

MERSİN - Mersin'de 3 gün önce meydana gelen biri otobüs 4 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki Ensar Kaan'ında vefat etmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Vefat eden Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek'in kazada ilk gün yaşamın yitirenler arasında olduğu öğrenildi.

Kaza, 26 Mayıs akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler idaresindeki 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Devrilen otobüsün bir otomobil, bir pikap birde kamyonla çarpışması sonucu ilk anda 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin dün vefat etmesiyle ölü sayısı 11'e yükselmişti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek'te bugün hayatını kaybetti. Ölü sayısının 12'ye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öteyandan vefat eden Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek'in kazada ilk gün yaşamın yitirenler arasında olduğu öğrenildi. Baba oğuldan geriye beraber çektikleri fotoğraf kaldı.

Bilirkişinin raporunda tek ve asli kusurlu olarak belirlenen otobüs sürücüsü Ali Gülertutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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