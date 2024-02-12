Mersin\'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği çalışmada biri sözde Şeriat Hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla önceki gün Mersin ve Antalya'da 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.
Çalışmasına devam eden jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın üyesi olan ve propagandası yapan şüphelileri de tespit etti. Şüphelilerin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalayarak gözaltına aldı. Her iki operasyonda da ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.
Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
İzmir'in Konak ilçesinde, takip ettiği kadın yolcunun bindiği taksi şoförünü tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. Şahsın, kadın yolcunun sevgilisi olduğu belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?