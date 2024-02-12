Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Mersin\'deki PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 4 şüpheli, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

12.02.2024 15:20
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği çalışmada biri sözde Şeriat Hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla önceki gün Mersin ve Antalya'da 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Çalışmasına devam eden jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın üyesi olan ve propagandası yapan şüphelileri de tespit etti. Şüphelilerin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalayarak gözaltına aldı. Her iki operasyonda da ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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