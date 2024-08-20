Mersin\'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın hızla yayılarak büyüdü ve müdahale ekipleri zorluklarla karşılaştı.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞIYOR

Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.