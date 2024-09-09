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Mersin'de Kadın Cinayeti Protestosu

Mersin\'de Kadın Cinayeti Protestosu

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Pınar Bayrak'ın dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek öldürülmesini protesto etti. Platform üyeleri, kadın cinayetlerini ve şiddeti kınadı.

09.09.2024 12:55
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Mersin Kadın Platformu üyeleri, 3 Ağustos tarihinde Pınar Bayrak'ın dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek öldürülmesini protesto etti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 3 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Pınar Bayrak, dini nikahlı eşi Z.E. tarafından darp edildi. Olay sonrası şüpheli şahıs, bir arkadaşıyla birlikte Pınar Bayrak'ı, Mersin Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanan Z.E.'nin, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında ara karar duruşması yapıldı. Duruşmada, zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadın Platformu üyeleri kadın cinayetlerini protesto etti

Duruşma nedeniyle adliye önünde toplanan Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerini protesto ederek açıklama yaptı. Platform adına konuşma yapan Fatoş Sarıkaya, Pınar Bayrak'ın evliliği boyunca sistematik olarak şiddete uğradığını öne sürdü. Uzun süre psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılan Pınar Bayrak'ın, ailesinin yanına döndüğünde, şüphelinin tehditleri sonucu eve geri dönmek zorunda kaldığını ileri süren Sarıkaya, "Ödül gibi iyi hal indirimlerinden cüret alan bir erkek daha 'nasıl olsa bana bir şey olmaz' diyerek tehditlerle hane içine hapsettiği Pınar'ı katletti. Suçlular organize şekilde cinayeti örtbas etmeye çalıştı" dedi. Sarıkaya, "Bizler bu katliamın ortaklarını biliyoruz. Bu suçu işleyen, Pınar'ı katleden Z.E.'dir. Bu katliamın ortakları organize şekilde delil karartmaya çalışarak suçu örtbas etmeye çalışan aile üyeleridir. Bugün bu davanın takipçisi olmak, 'erkek adalet değil, gerçek adalet' demek için toplandık" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Pınar Bayrak'ın amcası Yusuf Bayrak da Pınar'ın bir aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürerek, "O aile meclisi, hepsi dışarıda. Pınar'ı sahipsiz diye öldürdüler" dedi. Z.E.'ye yardım edenlerin hepsinin dışarıda olduğunu savunan Yusuf Bayrak, kendisinin de tehdit edildiğini öne sürdü. Can güvenliğinin olmadığını da iddia eden amca Bayrak, "Belki buradan çıktıktan sonra ben de ölebilirim. Pınar Bayrak bütün Türkiye'nin kızıdır, bütün Türkiye'nin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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