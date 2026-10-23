Mersin Toroslar'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı, yaklaşık 200 bin TL bulundu - Son Dakika
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Mersin Toroslar'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı, yaklaşık 200 bin TL bulundu

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Mersin Toroslar\'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı, yaklaşık 200 bin TL bulundu
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Mersin Toroslar'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üst ve ev aramasında uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de polis uyuşturucu madde satan şüpheliyi yakaladı, evinden suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi Yunus ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" yapan şahıslara yönelik merkez Toroslar ilçesinde sokak çalışması yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiToroslar3. SayfaGüvenlikMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Toroslar'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı, yaklaşık 200 bin TL bulundu - Son Dakika
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