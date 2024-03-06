Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan: Güvenlik birimleri 7/24 mücadele ediyor

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik birimlerinin gerek karada gerekse denizde vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "İlgili kurumlarımızın görev alanına giren bütün konularda etkin bir takip denetim ile suçun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar ve ortaya çıktıktan sonra da gereğini yaparak yakalama ve adli mercilere teslim etme konusunda 7/24 esaslı canla başla mücadele etmektedir" dedi.

Vali Pehlivan, kentte yürütülmekte olan güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu hizmetleri içerisinde emniyet ve güvenlik hizmetlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "İlimizde Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu hizmetlerin en etkin şekilde yerine gelmesi, vatandaşımızın huzurunun muhafaza edilmesi ve daim kılınması, bunu bozmaya yeltenen suç ve suçlulara karşı 7/24 esaslı çalışma anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de hizmetlerini yerine getirmektedir" diye konuştu.

Pehlivan, bu amaçla Emniyet Müdürlüğünde görevli 7 bin 536 personel, İl Jandarma Komutanlığında 2 bin 850 personel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 588 personel olmak üzere toplam 10 bin 974 personel ile Mersin'de güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yerine getirildiğini söyledi. Mersin genelinde 2023 yılının ilk 2 ayında 12 bin 290 asayiş olayı, 2024 yılının ilk 2 ayında ise 11 bin 730 asayiş olayının gerçekleştiği bilgisini veren Vali Pehlivan, "Asayiş olaylarında yüzde 5 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise yüzde 93'tür" ifadelerini kullandı. Asayiş olaylarında 2023 yılının ilk 2 ayında 10 bin 900 şahıstan 518'inin tutuklandığı, 2024 yılının ilk 2 ayında ise 10 bin 165 şahıstan 755'inin tutuklandığı bilgisini paylaşan Vali Pehlivan, tutuklama oranında da yüzde 46 nispetinde artış olduğunu belirtti. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen asayiş olaylarında da yüzde 20 oranında azalış meydana geldiğini, meydana gelen olayların aydınlatma oranının yüzde 93 olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, hırsızlık olaylarında da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 nispetinde azalış olduğunu söyledi.

Aranan 6 bin 854 şahıs yakalandı

Vali Pehlivan, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların aranmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 2023 yılının ilk 2 ayında 3 bin 334 şahıs, 2024 yılının ilk 2 ayında ise toplam 6 bin 854 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini, yakalama oranında 2 kat artış kaydedildiğini vurguladı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2023 yılının ilk 2 ayında yapılan 223 çalışmada yakalanan 324 şahıstan 29'unun tutuklandığını, 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan 225 çalışmada ise yakalanan 350 şahıstan 55'inin tutuklandığını söyleyen Vali Pehlivan, yakalanan şahıslarda yüzde 8 artış, tutuklama oranından ise yüzde 90 artış yaşandığını belirtti.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, "2023 yılının ilk 2 ayında yapılan 928 çalışmada yakalanan bin 49 şahıstan 86'sı tutuklanmış, 2024 yılının ilk 2 ayında ise yapılan bin 220 çalışmada yakalanan bin 239 şahıstan 112'si tutuklanmış olup, çalışma sayılarında yüzde 31 nispetinde artış, yakalanan şahıslarda yüzde 18 artış, tutuklama oranında ise yüzde 30 artış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından ülke genelinde uygulanan narkotik eğitim ve seminer faaliyetleri kapsamında, 'Uyuma' uygulaması ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması hakkında 2023 yılının ilk 2 ayında 2 bin 300 eğitim, 2024 yılının ilk 2 ayında 2 bin 984 eğitim verilmiş olup yüzde 30 nispetinde artış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Terör operasyonlarında artış kaydedildi

Vali Pehlivan, terörle mücadele çalışmalarının da sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı; "2023 yılının ilk 2 ayında yapılan 16 operasyonda yakalanan 22 şahıstan 14'ü tutuklanmış, 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan 73 operasyonda yakalanan 104 şahıstan 37'si tutuklanmış olup, operasyon sayılarında 3,5 kat artış, tutuklama oranından ise yüzde 164 artış yaşanmıştır. Adı ne olursa olsun terörle mücadele konusunda birimlerimizin bu konudaki operasyonları ve istihbarat çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Özellikle bu örgütlerin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunu tehdit etmesine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir."

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadele konusunda ortaya çıkan rakamları da paylaşan Vali Pehlivan, "2023 yılının ilk 2 ayında yapılan 834 çalışmada yakalanan 13 şahıstan 9'u tutuklanmış, 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan bin 153 çalışmada ise yakalanan 58 şahıstan 29'u tutuklanmış olup, çalışma sayılarında yüzde 38 artış, yakalanan şahıslarda 4,5 kat artış, tutuklama oranından ise yüzde 222 artış yaşanmıştır. Teknolojik imkanların belli bir noktaya geldiği çağımızda en önemli mücadele alanları arasında yer almaktadır. Bu konuda da ilgili birimlerimiz teknolojik imkanlardan faydalanarak etkin takip sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Trafik denetimlerinde de 2023 yılının ilk 2 ayında 334 bin 260 aracın denetlendiğini, 2024 yılının ilk 2 ayında bu sayının 512 bin 183 olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, kontrol edilen araç sayılarında yüzde 53 nispetinde artış gerçekleştiğini kaydetti.

"112 bütün vatandaşlarımız için ilgili birimlere ulaşmanın en kolay yoludur"

Güvenlik birimlerinin gerek karada gerekse denizde vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Vali Pehlivan, şu açıklamalarda bulundu; "İlgili kurumlarımızın görev alanına giren bütün konularda etkin bir takip denetim ile suçun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar ve ortaya çıktıktan sonra da gereğini yaparak yakalama ve adli mercilere teslim etme konusunda 7/24 esaslı canla başla mücadele etmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz; güvenliğe, huzura, asayişe aykırı veya suç işlenmesine yönelik tanık oldukları herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında '112' numaralı acil telefon hattını aramalarıdır. Görevlilerimiz saniyeler içerisinde sizden gelen çağrıyı cevaplayacak, gerekli bilgileri alacak ve dakikalar içerisinde hangi birimimizle ilgiliyse o birimimiz ekipleriyle birlikte olaya müdahale edecektir, etmektedir. 112 bütün vatandaşlarımız için ilgili birimlere ulaşmanın en kolay yoludur."

"Mersin'in güvenliği ve huzuru için çalışmaya devam ediyoruz"

Mersin'de vatandaşların huzur, birlik ve beraberlik içerisinde hayatlarını idame ettirdiğine vurgu yapan Vali Pehlivan, "Bizim görevimizde bütün kamu birimlerimizle birlikte her alanda en etkin hizmeti yerine getirmektir. Güvenlik ve asayiş bunlar içerisinde münhasıran hayati önem arz eden başlıklarımızdan birisidir. Güvenlik, diğer kamu hizmet alanlarının da önünü açan ve rahatlatan, vatandaşlarımızın yaşamlarını ve işlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için ortam hazırlayan en önemli kamu hizmet alanlarından birisidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami hassasiyetle ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte Mersin'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN