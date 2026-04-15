Yenişehir Belediyesindeki yolsuzluk operasyonu: Biri başkan yardımcısı 12 tutuklama

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i belediye başkan yardımcısı 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarından belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyette ifadesi alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 2'si serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MERSİN