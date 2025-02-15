Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı

Merve Taşkın\'a Ev Hapsi Kararı

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın'a ev hapsi verildi.

15.02.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a sevk edildiği adli makamlarca 'ev hapsi' kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı. Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sosyal medya fenomeni hakkında ev hapsi tedbirli adli kontrol kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Merve Taşkın, Sosyal Medya, istanbul, Ev hapsi, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:38:45. #1.12#
SON DAKİKA: Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.