Mesajlaşma gruplarında kişisel bilgi satanlara 42 ilde operasyon düzenlendi

Başka isimlere ait kişisel ve finansal bilgileri mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar üzerinden paylaşarak satışa sunan, söz konusu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullanan şüphelilere yönelik 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapay zeka destekli 'Avcı Projesi' kullanılarak yürütülen çalışmalar kapsamında bir mesajlaşma uygulamasında oluşturulan gruplarda, vatandaşlara ait kişisel bilgilerin (ad-soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb.) yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığı ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edilirken, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infiale neden olan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı; ayrıca vatandaşlarımıza ait banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığı ekipler tarafından belirlendi.

42 ilde operasyon yapıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 13 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.