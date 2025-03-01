MESEM Vurgununda 20 Tutuklama - Son Dakika
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MESEM Vurgununda 20 Tutuklama

Kocaeli'de yapılan operasyonda, 77 milyon lira zarara yol açan 20 şüpheli tutuklandı.

01.03.2025 00:08
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MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama

KOCAELİ - Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 38 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde düzenlenen operasyonda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 38'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ise 2 firarinin arandığı öğrenildi.

Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

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