MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'sahte diploma' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'sahte diploma' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir\'den \'sahte diploma\' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor
04.08.2025 23:07
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir\'den \'sahte diploma\' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor
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Türkiye günlerdir konuştuğu sahte diploma soruşturmasına ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye'de sahte diploma iddiaları söz konusu olduğunda utanç duyacak kesim ahkam kesiyor. YÖK ve öncesindeki dönemin 'güvenlik soruşturmaları dahil' tamamı incelensin" dedi.

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor... Sahte e-imzalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversite sistemlerine giren, bu yollarla notları yükseltip, sahte diplomalar oluşturan suç örgütüne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 187 şüphelinin yakalandığını belirtirken; bu şüphelilerden 37'sinin tutuklandığını, 150'sine ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR: UTANACAK KESİM AHKAM KESİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuya ilişkin tv100'e yaptığı özel açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de sahte diploma iddiaları söz konusu olduğunda utanç duyacak kesim, bugün kendi mahalleleri olan sol medya üzerinden güya ahkam kesiyor.

"YÖK VE ÖNCEKİ DÖNEMİN TAMAMI İNCELENSİN"

1968-1969 döneminde ortalıkta gezen; Dev-Genç ya da Dev-Sol gibi yapılanmalarda görev alan isimler acaba hangi liselerden mezun olmuştu? Hangi üniversitelere, hangi şartlarda ve nasıl girmişti? Sonrasında hangi isimler akademisyen yapılmak için ne gibi alavereler çevrilmiştir? Mesela tıp fakültesine girmek için bir dönem tek şart başarılı bir ders ortalaması sahip olmak mıydı, yoksa "localarla" bağlantılı olmadan tıp okunamaz mıydı? Buyrun YÖK ve öncesindeki dönemin 'güvenlik soruşturmaları dahil' tamamı incelensin…"

İsmail Özdemir, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, tv100, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'sahte diploma' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'sahte diploma' açıklaması: Utanacak kesim ahkam kesiyor - Son Dakika
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