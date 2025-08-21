Milas'ta Kaybolan İki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Milas'ta Kaybolan İki Çocuk Kurtarıldı

Milas\'ta Kaybolan İki Çocuk Kurtarıldı
21.08.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuğun sağ olarak kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Nefes kesen operasyonda çocukların kayalıklar üzerinde yardım bekleyişi ve Sahil Güvenlik ile AFAD ekiplerinin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi.

İçinde 8 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, botlar, dalış timleri ve İHA katıldı. Sahil Güvenlik İHA'sının tespit ettiği noktada bulunan 2 çocuk, botlarla bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Görüntülerde, çocukların kayalıkların üzerinde kurtarılmayı beklediği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin ise dikkatle yaklaşarak çocukları güvenli şekilde tahliye ettiği anlar yer aldı. Çocukların ve kurtarılan diğer 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bölgede hazır beklettiği ambulanslarla hastaneye sevk edilen kazazedelerin kontrollerinin ardından taburcu edileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Milas, Çocuk, AFAD, Ören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Kaybolan İki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: Milas'ta Kaybolan İki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.