Milli Savunma Bakanı Güler: "Sizler geleceğimizin güvencesisiniz"
ANKARA - Şehitler ve gazilerin çocuklarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sizler geleceğimizin güvencesisiniz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerin ve gazilerin çocukları ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Onlarla yakından ilgilenen, okul hayatlarıyla ilgili sorular soran Bakan Yaşar Güler daha sonra Türkiye Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin sorular sordu. Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da yer aldığı kabulde Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:
"Siz kıymetli evlatlarımızı, bu anlamlı gün münasebetiyle Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan bir asır önce ülkemizin bir kısmı işgal edilmişti. Ama kahraman atalarımız, bu zor zamanlarda Milli Mücadele'yi başlattı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. İşte sizler için özel bir gün olan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımız, Meclis vasıtasıyla yürüttükleri Milli Mücadele sayesinde, vatanımızı işgalden kurtarıp Cumhuriyetimizi kurdular" şeklinde konuştu.
"Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz"
Bugün Türkiye'de özgürce yaşıyorsak bunda en büyük payın aziz şehit ve gazilerimize ait olduğunu belirten Güler," Bizler de onların emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizler de geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihimizi çok iyi bilmeli, ileride ülkemize hizmet edebilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Çünkü sizler, tarihte olduğu gibi bugün de vatan topraklarını korumak ve savunmak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın evlatlarısınız" dedi.
"Sizler geleceğimizin güvencesisiniz"
Çocukların geleceğin güvencesi olduğunu vurgulayan Güler, "Şehit ve gazilerimizin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz. Kocaman yüreğinizle, bugünün çocukları yarının büyükleri olarak; geleceğimizin teminatı, asil milletimizin en güzide bireylerisiniz. Devletimiz, siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almanızı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Çünkü sizler, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, siz değerli evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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