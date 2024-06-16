Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Mehmetçikle Bayramlaştı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kılarak hudut hattındaki Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında kıldı. Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile geceyi hudut hattında geçiren Bakan Yaşar Güler, namazın ardından gerçekleştirilen kurban kesimine katıldı. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaştı. - ANKARA