Minguzzi Ailesine Tehdit Davası Ertelendi - Son Dakika
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Minguzzi Ailesine Tehdit Davası Ertelendi

11.06.2025 16:54
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15 yaşındaki Mattia Minguzzi'nin ailesine tehdit gönderen sanıkların duruşması 25 Haziran'a ertelendi.

Minguzzi'nin ailesinin tehdit edildiği davanın duruşması mahkeme tarafından 25 Haziran'a ertelendi

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 yetişkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Barış Ayata'ya 2 yıldan 5 yıla kadar, Çınar Diril'e ise 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmanın 25 Haziran'a ertelenmesine karar verdi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 yetişkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Barış Ayata'ya 2 yıldan 5 yıla kadar, Çınar Diril'e ise 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanıklar mahkemede savunmalarını yaptılar. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmanın 25 Haziran saat 14.00'e ertelenmesine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayın ardından Barış Ayata'nın sosyal medya platformu üzerinden "Berkay Budak kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayrıca iddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluştuğuna da yer verildi. Barış Ayata'nın sosyal medya hesabından aleni şekilde kamu düzeni açısından tehlike oluşturmak suretiyle övücü mahiyette söz paylaştığı iddianamede ifade edildi. İddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile birlikte müştekileri korkutma amacı ile tehdit olarak algılanabilecek şekilde paylaşım yaptığı da aktarıldı. Öte yandan iddianamede Çınar Diril'in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere yolladığı kaydedildi. Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril'in ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müştekilerin telefonuna Discord uygulamasından alınan bir telefon numarasından "Senin tırrek oğlun yüzünden Berat gardaşım mapuslara düştü. Ben de sizin hayatınızı küme düşürmezsem en adiyim. Oğlunuzu mezardan çıkarıp Siz Kürtleri tanımıyorsunuz. Yaşadığınız her güne pişman olacaksınız. Sizi kanınızda boğacağız. Berat heval çıksın hepimiz toplanıp o kaykaycı t kefeninden çıkartıp leşini döveceğiz. Video kayıt alacağız, ırzına geçeceğiz" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli mesaj atıldığına da iddianamede yer verildi.

Sanık Barış Ayata alınan savunmasında "Paylaşımları ben yaptım ama bilinçli olarak yapmadım. Pişmanım herhangi bir amacım yoktu. Berkay Budak ve Umutcan Baba'yı tanımam. Amacım onları desteklemek değildi" şeklinde beyanda bulundu.

Bir diğer sanık Çınar Diril ise alınan savunmasında "Ben Discord uygulaması üzerinden numara satın almadım. Müştekiye yönelik tehdit ve hakaret içeren mesajı ben yazmadım. Sadece benim ismim ve sosyal ismimle numara satın alınmış" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi Ailesine Tehdit Davası Ertelendi - Son Dakika

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