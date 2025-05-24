Minguzzi Ailesine Tehdit Edenler Yargılandı

Adalet Bakanlığı, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan çocuk yaştaki 5 kişinin yargılandığı davadaki kararlar hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı, Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında, bugün Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'inde görülen davanın kararları hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Minguzzi cinayetine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi suça sürüklenen çocuk "İştirak Halinde Çocuğa Karşı Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan tutukludur. Bu kişilerin tutuklulukları devam etmektedir. Minguzzi'nin mezarına zarar verilmesi olayıyla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutukludur. Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tehdit' suçundan ayrıca bir soruşturma yürütülmektedir. Bugün çıkan karar bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunanlarla ilgili açılan davaya ilişkindir. Buna göre, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesinin 23.05.2025 tarihli celsesinde, 5 suça sürüklenen çocuk hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası verilmiş. Bu kişilerden 1 Suça Sürüklenen Çocuk hakkında 'Zincirleme Silahla Tehdit' suçundan 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiş. Diğer 4 Suça Sürüklen Çocuk hakkında ise beraat kararı verilmiş ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmiştir. Öte yandan, 2 tutuklu yetişkin şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi ile tehdit, suçu ve suçluyu övmek ve hakaret suçlarından' iddianame düzenlenmiştir. Bu kişiler hala tutukludur" ifadelerine yer verildi.

Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün alınan kararların yalnızca suça sürüklenen çocuklarla ilgi olduğu vurgulanan açıklamada, "Sonuç olarak ailenin tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugünkü duruşmada verilen karar sadece suça sürüklene çocuklarla ilgilidir. Bu konuda yetişkin 2 şüphelinin tutuklulukları da devam etmektedir. Yani bu konuda 1 suça sürüklenen çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi halihazırda tutukludur. Bir başka soruşturma da Ahmet Minguzzi ile aynı mahallede oturan bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, cinayet zanlılarının arkadaşları olduğu belirtilen kişiler tarafından darp edilmesine yöneliktir. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturma kapsamında da 5 suça sürüklenen çocuk tutukludur. Özetle, Cinayetten 4 kişi, Mezara zarar vermekten 1 kişi Aileyi tehditten 3 kişi, Minguzzi'nin arkadaşının darp edilmesinden 5 kişi olmak üzere, Tüm bu suçlamalardan toplam 13 kişi tutukludur" denildi. - ANKARA