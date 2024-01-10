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Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı, o anlar kamerada

Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna, minibüsün kapısı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsten inen yabancı uyruklu 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo, yürüdüğü sırada minibüs hareket etti. Şoför kapı açık şekilde hızlanınca çocuğun ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, kıvranmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.01.2024 - 09:46,
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Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna, minibüsün kapısı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüsten inen yabancı uyruklu 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo, yürüdüğü sırada minibüs hareket etti. Şoför kapı açık şekilde hızlanınca çocuğun ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, kıvranmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika


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