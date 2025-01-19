Minik Eslem\'in Ölümünün Ardından Sahipsiz Köpekler Toplanmaya Başlandı

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Minik Eslem'in ölümünden sonra köpekler toplanmaya başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in ölümünün ardından ekipleri tarafından köpekler toplanmaya başlandı.

Dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıkan Ahmed-i Hani Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker, Yeni Mahalle'deki evlerinin yanında bulunan boş alanda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan ve ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Teker, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sahipsiz köpekleri toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla köpek, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

Eslem'in ölümü ilçe halkını yasa boğarken, vatandaşlar sahipsiz köpekler konusunda çözüm talep etti. Mahalle sakini Bedel Altıntaş, "Dünkü olay hepimizi derinden yaraladı. Bu köpeklerin başıboş dolaşması çocuklarımızın güvenliğini tehdit ediyor. Biz artık çocuklarımızı sokağa çıkaramaz olduk. Mahallede sürekli köpek sürüleri var ve sabaha kadar havlıyorlar. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Evin Durmazer ise "Çocuklarımız bu olayın etkisinden çıkamıyor. Sokakta köpek gördüklerinde korkuyorlar. Bu durum biz aileleri çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Uca da, sokak köpekleri sorununa dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm beklediklerini belirtti.