Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü - Son Dakika
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Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi ve yeğenlerini tabancayla vurarak öldüren Mehmet Garip, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında yaşandı. Mehmet Garip, ağabeyinin oturduğu daireye gelerek yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 3 kişiye ateş etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.04.2025 15:11
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde aile içi vahşet yaşandı. Ihlamur Sokak'ta aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye geldi.

YENGESİ VE 2 YEĞENİNİ VURDU

Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, 3 kişiye ateş etti.

BALKONDAN KAÇTILAR

Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Melike Garip ve Ferdi Garip'in başlarına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi. Yaralanan Emine Bahar Tunalı ise sağlıkçılar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Bahar Tunalı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü - Son Dakika

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