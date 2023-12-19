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MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda, örgüte ait para ve dijital materyal ele geçirildi. El Muri'nin ifadesinde DEAŞ'a katılım süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.

19.12.2023 - 19:19,
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MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı

MİT, DEAŞ\'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu\'nu yakaladı
Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Mersin, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika
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