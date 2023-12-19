MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda, örgüte ait para ve dijital materyal ele geçirildi. El Muri'nin ifadesinde DEAŞ'a katılım süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.
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19.12.2023 19:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika