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MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri yakaladı - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri yakaladı

MİT, DEAŞ\'ın Türkiye\'deki faaliyetlerine yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri yakaladı

MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olan ve Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şahsı yakaladı.

03.02.2024 10:39
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MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şahsı yakaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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