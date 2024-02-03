MİT, DEAŞ\'ın Türkiye\'deki faaliyetlerine yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri yakaladı

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MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şahsı yakaladı. - ANKARA