MİT, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade\'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi.
PKK/KCK terör örgütü mensuplarını adım adım takip eden MİT, örgütün Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) Üyesi Barzan Hesenzade'nin Irak/Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.
Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı. Adım adım takip edilen terörist Hesenzade, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlıydı
Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'nin, PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Abbas kod Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.
Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade kimdir?
Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran'ın Mahabad şehrinde doğdu. İran'da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat'dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.
Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu. - ANKARA
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirildi.
Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
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