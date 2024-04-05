MİT Suriye\'de PKK\'lı sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

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Irak ve Suriye'de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürüten terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması YPJ içinde 2022 yılından itibaren sözde Ayn El Arap sorumlusu olan Vahide Atalay, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN TAKTİĞİ MİT'E ENGEL OLAMADI

MİT'in sınır ötesinde PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt "hedef şaşırtma" yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arap'ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Böylece Irak'tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekmeyi hedefleyen örgütün bu taktiği işe yaramayarak, MİT'in operasyonuna engel olamadı.

"SORHİN ÇELE" KOD ADLI TERÖRİST VAHİDE ATALAY KİMDİR?

Vahide Atalay, ilk olarak 2004'te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006'da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006 ve 2014 yılları arasında Irak'ta faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü.

Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev yapıyordu.