MİT ve Emniyet, MOSSAD ile bağlantılı 7 kişiyi gözaltına aldı

3.Sayfa

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi göz altına aldı.

Casusluk ağı çökertildi

MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiğini tespit etti. İsrail İstihbarat Servisi, özel dedektifler aracılığı ile hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Bu 9 kişi para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığı ile MOSSAD'a satıyordu.

Ayrıca MİT, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına karşı operasyon gerçekleştirmiş ve 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı. - ANKARA