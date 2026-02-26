Eşini mobilya mağazasında darbetti - Son Dakika
Eşini mobilya mağazasında darbetti

Eşini mobilya mağazasında darbetti
26.02.2026 17:03
Eşini mobilya mağazasında darbetti
Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çift, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞİNE ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE SALDIRDI

Olay, 2025 Aralık ayında Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan şahıs, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine şiddet uyguladı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan şahsın, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Son Dakika

