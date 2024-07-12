Modifiye denetiminde sürücülere ceza yazıldı - Son Dakika
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Modifiye denetiminde sürücülere ceza yazıldı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, modifiyeli araçlara geçit vermiyor. Denetimlerde araçların kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilerek sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Bir aracın egzozundan çıkan siyah duman ortalığı kaplarken, bir ATV sürücüsünün plakasını sakladığı görüldü. Emniyet yetkilileri denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymalarını istedi.

12.07.2024 09:53
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Modifiye denetiminde sürücülere ceza yazıldı

-Denetimde bir aracın egzozundan çıkan siyah duman ortalığı simsiyah etti

-Bir başta ATV sürücüsünün ise plakasını sakladığı görüldü

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde modifiyeli araçlarla geçit vermiyor. Yapılan denetimde araçlarının kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Polis ekipleri tarafından özellikle kent merkezinden yaptığı uygulamada yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı araçların kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimde bir aracın çalıştıktan sonra egzozundan çıkan siyah duman ortalığı kaplarken, bir ATV sürücüsünün de plakasını yaptığı düzenek ile sakladığı görüldü.

Emniyet yetkilileri denetimlerin aralıksız devam edeceğini sürücülerin yönetmelik doğrultusunda kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: İHA

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