MOSSAD'a bilgi ve belge aktaran casuslara hedeflerini cep telefonu ile kayda aldılar

3.Sayfa

MOSSAD'a bilgi ve belge aktaran casuslara ilişkin detaylar belli oldu

- Casuslar, 9 kişilik şebeke kurmuşlar

- Casuslar yaptıkları işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etmişler

ANKARA - İsrail İstihbarat unsularına bilgi ve belge aktaran unsur casuslara ilişkin detaylar belli oldu. Casuslar, 9 kişilik şebeke kurmuşlar.

İsrail İstihbarat unsularına bilgi ve belge aktaran unsur casuslara ilişkin detaylar belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Tumlucalı, Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya/ Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt- Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı. Ajanların talimatları kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin ettiği öğrenildi.

İlk görüşmede şüphelendi ama görüşmeye devam etti

Kaynaklar, Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Jorg Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul'a gelemeyeceğini belirtmesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu. Tumlucalı bu şüphelerden hareketle Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubach'a MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubach'a ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermedi. Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.

MİT, Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurduğunu belirledi.

Casusluk yaptıklarını kabul etti

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet Ersin Tumlucalı ve şebeke üyeleri 03.04.2024'te gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti. İlk aşamada Tumlucalı ve eşi tutuklandığını adli sürecin devam ettiği öğrenildi.