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Mossad Şüphelileri Hatay'da Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika
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Mossad Şüphelileri Hatay'da Depremzedelere Yardım Etti

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle göz altına alınan şüphelilerden bazılarının Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı. Bölge halkına dini sohbetler veren grup, yabancı uyruklu depremzedelere maddi destek sağlamıştır.

Mossad Şüphelileri Hatay\'da Depremzedelere Yardım Etti
06.01.2024 - 15:46,
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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile göz altına alınan şüphelilerden bazılarının asrın felaketi sonrası Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Bölge halkına dini sohbetler veren grubun yabancı uyruklu vatandaşlara maddi destek olduğu da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri belirlenen toplam 46 şüpheli belirlenmişti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 34 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, 26'sı 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmış ve 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilmişti.

Öte yandan, şahıslardan bazılarının deprem sonrası Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldiği ve Yeni Mahalle'de bulunan Işıklı Camiinde 6 gün kalarak depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı. Bölge halkıyla iletişime geçtikleri ve dini sohbetlerde bulundukları ortaya çıkan şahısların yabancı uyruklu depremzedelere maddi yardımda da bulunduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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