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Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı kamerada

Adana'da farklı zaman dilimlerinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soner E., Seyhan ilçesine bağlı mahallelerde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda hırsızın Soner E. olduğunu tespit etti. Soner E. evinde yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı kamerada
25.12.2023 - 20:04,  Güncelleme: 20:08
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Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı kamerada

ADANA - Adana'da farklı zaman dilimlerinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli oto hırsızlık polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soner E., farklı zaman dilimlerinde Seyhan ilçesine bağlı, Havuzlubahçe, Çınarlı, Döşeme ve Alidede Mahallelerinden motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldı. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçları çalınan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızın Soner E. olduğu tespit edildi.

Polis, Soner E.'yi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika


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