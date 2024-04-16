Motosikletli mazgal hırsızları kamerada
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde mazgalların motosikletli hırsızlar tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Depremin en çok yıkıma neden olduğu mahallelerden olan Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki sokaklarda bulunan mazgallar, hırsızlar tarafından çalındı. Mahallede bulunan bir güvenlik kamerasına, motosikletli hırsızların sokaktaki mazgalı çalma anını görüntülendi. Görüntülerde; 3 şahsın öncelikle çevreyi kontrol ettikten sonra mazgalları çaldıkları görüldü.
"Hırsızlık olaylarına karşı güvenli tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık"
Genellikle böyle hırsızlık olayları yaşadıklarını ifade eden Ali Bilmez, "İş makinelerimize, araç ve gereçlerimize karşı hırsızlık olaylarıyla denk geldik. Hırsızların kimilerini ihbar ettik kimileri de yakalayamadık ve ihbar edemedik. Genellikle hırsızlar, demir ağırlık eşyaları çalıyorlar. Geçtiğimiz günlerde makinelerimizden yakıtlarımız çalındı. Bu tarz hırsızlık olayları oluyor. Hırsızlık olaylarına karşı güvenli tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosikletli hırsızlar mazgalları çalarken kameralara yakalandı - Son Dakika
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Koyuncu'nun evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında çıkan kavgada, bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?