MSB: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ YPG'li terörist toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin tespit edilip etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." - ANKARA