MSB: F-16 tedariki konusunda sessizlik devam ediyor - Son Dakika
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MSB: F-16 tedariki konusunda sessizlik devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir." açıklaması yaptı.

08.02.2024 12:03
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD Kongresi'ne sunulan Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik öneri ile ilgili, "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca Tuzla Piyade Okulu'yla ilgili soruşturma hakkında da "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir." denildi.

TUZLA PİYADE OKULU SORUŞTURMASI: "KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Tuğamiral Zeki Aktürk, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin ise "Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve sayın bakanımızın onayına sunulacaktır. Ve sayın bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

1 OCAK'TAN BU YANA 359 TERÖRİST ETKİSİZ

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 144'ü Irak'ın kuzeyi, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaştığını söyledi.

BAKAN GÜLER'İN BAĞDAT VE ERBİL ZİYARETLERİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin konuşan Aktürk, "Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan askeri diplomasi faaliyetleri de sayın bakanımız ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÇELİK ÜRETİMİ

Tuğamiral Aktürk, ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak üretilen çelik hakkında şu bilgileri paylaştı:

"ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece 2 yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loyd'una sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır."

MSB: F-16 tedariki konusunda sessizlik devam ediyor
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: yavvv ne işin var elin gavurunun 50 yıl önce çıkardığı f16 larla bizim aslan gibi Kağanımız Var 6 17 Yanıtla
  • mert çelik: hala abd ye nasıl guvenılıyor,abd yalan makınası gıbı ama nedense unutuluyor bıde Kuran yakan ısvec onaylandı 19 1 Yanıtla
  • Cihana Alp: Yeni nesil F16 bunlar Ayrıca sadece uçak almakla olmuyor Bütün envanterini yeniden düzenleyeceksin o da ayrı bir zaman alır 8 2
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