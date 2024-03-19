MSB, PKK'nın kullandığı 27 hedefi imha etti - Son Dakika
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MSB, PKK'nın kullandığı 27 hedefi imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.

19.03.2024 23:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Savunma, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB, PKK'nın kullandığı 27 hedefi imha etti - Son Dakika

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