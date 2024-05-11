Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylığını açıkladı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kıyı Ege Belediyeler Birliği se çimli genel kurulunda Birlik Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Aras, Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçeleri ile Türkiye'nin en önemli kıyı kentlerinden birisi olduğunu ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ni yönetecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği 23 Mayıs ile 26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bodrum- Turgutreis ilçesinde Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Personellerine yönelik olarak mevzuat bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin bir üyesi olduğunu ve birliğin önemli bir birlik olduğunu açıkladı. Başkan Aras, "Kıyı Ege Belediyeler Birliğimiz önemli bir birlik. Kuruluşundan günümüze çok da güzel çalışmalar yapmış. Yaklaşık 200 Belediye üyesi var. Sadece Kıyı Ege'de değil, iç kesimlerden, İç Anadolu'dan, Karadeniz'den Marmara'dan, Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'dan da bazı belediyeler Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin üyesi. Bodrum Belediyesi olarak biz de üyesiydik. Muğla'mız sonuçta Ege'nin en önemli kıyı şeridine sahip kentidir. İlçeleri açısından, turizm potansiyeli açısından aslında Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin başak ili, orayı yönetecek potansiyele sahiptir. Bunu da önümüzdeki dönemde zaten Genel Kurulu olacak. Orada biz tabi ki de yönetime talibiz. Muğla olarak biz Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ni daha da geliştireceğiz, daha da ileri boyuta taşıyacağız diyerek bu iddia ile ortaya çıkıyoruz" dedi. - MUĞLA