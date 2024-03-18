Muğla'da 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı

Muğla\'da 29\'u çocuk 92 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

18.03.2024 16:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştiren 2 ayrı operasyonda 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yelkenli teknede yakalandı. İçerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 39 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 92 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı - Son Dakika

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