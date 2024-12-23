Muğla'da Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı

Muğla\'da Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı

Yoğun sis nedeniyle ambulans helikopteri hastaneye çarparak düştü, 4 kişi hayatını kaybetti.

23.12.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da dün sabah saatlerinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden kalkış yaptıktan hemen sonra yoğun sis nedeniyle önce hastanenin 7'nci katına çarpan ve ardından boş araziye düşerek kaza kırıma uğrayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterin enkazı gece saatlerinde bulunduğu alandan kaldırıldı.

Muğla'da dün sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistinden havalanmasının hemen ardından yoğun sis nedeniyle önce hastanenin 7'nci katına çarpan ve ardından hastane bahçesindeki boş araziye düşen Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterde Sivil Havacılık Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Olay yerine son olarak gelen Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri de olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra kaza kırıma uğrayan helikopter olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

Gece saatlerinde, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı vinç yardımı ile bulunduğu alandan alınarak bir tırın kasasına taşındı. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan yaşamını yitirmişti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Helikopter, Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
11:15 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
10:51 Penaltı mı, değil mi Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi
10:31 Yediemin’e çekilen motosikletini çaldı Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
10:01 Adana’da Park Halindeki Araçlara Saldırı Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı
09:28 “Yakışıklı güvenlik“ üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı "Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı
09:21 Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
08:53 Türkiye’nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 03:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.