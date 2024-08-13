Muğla'da firar eden cinayet suçlusunun Bursa'da yakalanması - Son Dakika
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Muğla'da firar eden cinayet suçlusunun Bursa'da yakalanması

Muğla\'da firar eden cinayet suçlusunun Bursa\'da yakalanması

Muğla'da cinayet suçundan tutuklu bulunan bir kişi, hastane sevki sırasında firar edip Bursa'da yıllarca kardeşinin kimliğiyle yaşamış. Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

13.08.2024 10:20
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Muğla'da cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden hastane sevki sırasında firar edip kardeşine ait kimlikle yıllarca Bursa'da hayat süren bir kişi Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı uygulamada yakayı ele verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen Güven Timleri, şüpheliyi sorguladıklarında herhangi bir suç kaydı olmaması üzerine kişisel sorular sordu. Daha sonra muhafaza altına alınan şüpheli Güven Timleri Büro Amirliği'ne getirildi.

Adam öldüren eli kanlı katil, kardeşinin kimlik numarasıyla geziyormuş

Emniyette sorgulanan şüpheli İ.T. (50), verdiği kimlik numarasının kardeşine ait olduğunu itiraf etti. Kendi kimlik numarasını sorgulayan Güven Timleri şüphelinin "Adam öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olduğunu tespit etti.

Muğla'da hastane sevki sırasında firar etmiş

Zanlının, Muğla'da cezaevinden hastane sevki sırasında kaçarak sırra kadem bastığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da firar eden cinayet suçlusunun Bursa'da yakalanması - Son Dakika

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