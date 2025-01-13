Muğla\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Muğla'nın Huzuru Güvenlik Toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Akbıyık, "Muğla'da sıfır olay arzusu ile çalışıyoruz. Muğla'nın huru, Türkiye'nin huzuru diyoruz. En huzurlu turizm şehri olmak için tüm ekiplerimizle var gücümüzle mücadele ediyoruz. 6 bin 941 güvenlik görevlisi ile Muğla'nın huzurunu sağlamaya çalışıyoruz. 2024, 2023'ten çok daha başarılı geçti. Fakat isteğimiz hiç olay yaşamamak" dedi.

Akbıyık, "Organize suç örgütlerine tahammülümüz yok. Çok sayıda suç örgütünü çökerttik. 7-24 siber güvenlik ekiplerimiz terörle mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor. Göçle mücadelede organizatörlerin yakalanması konusunda çok ciddi rakamlara ulaştık. 5 tane mobil göç aracımız var. 24 saat görev esası ile çalışıyorlar. Uyuşturucu artık çağımızın hastalığı ve her yerde yaygınlaşıyor. Tüm ekiplerimizle gerekli mücadeleyi verirken, diğer yandan halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Geçen gün Köyceğiz'de önemli bir yakalama da yapıldı. Bu süreçte vatandaşlarımızın ihbarları, 112'yi aramaları çok önemli" diye konuştu.

Vali İdris Akbıyık, "Aranan şahıslarla ilgili ciddi yakalamalarımız var. Trafik güvenliği çok önemli. Türkiye'de en çok motosiklet kullanılan illerdden birisiyiz. Kazaların çoğu motosiklet kazası oluyor. Kontrollerimizi sıklaştırıyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimizin projeleri var. 10 milyon yerli ve yabancı turist ağırladık. Bu kapsamda Muğla'nın huzuru Türkiye'nin huzuru diyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan sunumda, 2024 yılında organize suç örgütlerine yönelik 16 operasyon yapıldı. 16 örgüt çökertilirken, 135 kişi tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2024 yılında 581 operasyon yapıldı. 870 kişi yakalanırken, 14 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2024 yılında 3 bin 676 operasyon yapıldı. 2 bin 792 kişi yakalanırken, 423 kişi tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2024 yılında 206 operasyon yapıldı. 286 kişi yakalanırken, 64 kişi tutuklandı. Asayiş olayları kapsamında 2024 yılında 22 bin 419 operasyon yapıldı. Olayların aydınlatma oranının yüzde 95,3 olduğu belirtildi. Hırsızlık olayları kapsamında 2024 yılında 2 bin 313 operasyon yapıldı. 2 bin 154 kişi yakalanırken, olayların aydınlatma oranının yüzde 73 olduğu belirtildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında 32 operasyon yapıldı. 121 kişi yakalanırken, 81 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 2024 yılında 1286 operasyon yapıldı. 17 bin 665 göçmen yakalandı. 1448 organizatör yakalandı, 1006'sı tutuklandı. Dolandırıcılık suçlarına yönelik 2024 yılında 2 bin 641 operasyon yapıldı. 267 kişi yakalandı. Ayrıca 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 31 kişinin yakalandığı belirtildi.

Alkollü sürücünün sebep olduğu ölüm sayısı 2024 yılında 11 olarak kayıtlara geçti. Trafik konusunda 2024 yılında 1 milyon 984 bin 724 kişi denetlendi. Toplam 144 bin 724 kişiye ceza yazıldı. 2024 yılında 102 bin 489 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldığı belirtildi. Vali Akbıyık, "Bu sene trafik suçları ile mücadele yılımız olacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA