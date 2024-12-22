Muğla'da Helikopter Kazası: Selçuk Soykan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Helikopter Kazası: Selçuk Soykan Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Helikopter Kazası: Selçuk Soykan Hayatını Kaybetti

ATT personeli Selçuk Soykan'ın ailesine acı haber verildi, cenazesi yarın Antalya'da törenle defnedilecek.

22.12.2024 19:36
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Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT personeli Selçuk Soykan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi. Soykan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Antalya'ya gelmek üzere havalandığı sırada kaza yapan ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın törenle toprağa verilecek

Antalyalı olan ve memleketinde görev yapa ATT personeli Selçuk Soykan'ın yakınlarına acı haber verildi. Evli ve en büyüğü 10 yaşında 3 erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Selçuk Soykan'ın Kepez'deki ikametinin balkonuna Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Selçuk Soykan'ın acı haberini alan eşi ve annesi, yakınları tarafından teselli edildi. Soykan'ın cenazesini almak üzere ağabeyinin kazanın yaşandığı Muğla'ya gittiği ve yarın Antalya'da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Soykan'ın toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Helikopter Kazası: Selçuk Soykan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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