Muğla'da Kadına Gece Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Muğla'da Kadına Gece Saldırı

Muğla\'da Kadına Gece Saldırı
19.08.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'de bir kadın çatı katında saldırıya uğradı; şüpheli serbest kaldı. Kadın, korkudan uyuyamıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 yaşındaki bir kadın gece yarısı çatı katındaki evinde uyurken saldırıya uğradı. Darp raporu alan kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin başta taciz olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası bulunan C.Ö. isimli erkek şahıs olduğunu belirledi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayın mağduru olan 27 yaşındaki L.Ö. artık geceleri uyuyamadığını belirtti.

İlginç olay geçen hafta pazartesi gecesi sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurbanlar Sokak'ta yaşayan L.Ö., sabaha karşı çatı katındaki evinde uyurken pencereden içeri C.Ö. adlı bir şahıs girdi. L.Ö., ağzını kapatan bir el hissederek uyandığında, bağırmasına rağmen saldırıya uğradığını ve kendisinin de karşılık verdiğini belirtti. Şüpheli daha sonra pencereden kaçarak evden çıktı.

Olay sonrası ifadesi alınan C.Ö., karşı apartmanda takıntılı olduğu bir kızı izlemek için çatıya çıktığını ve fark edilince panikle L.Ö.'nün çatı katındaki penceresinden içeri girdiğini iddia etti.

Mobese kayıtlarında ise C.Ö.'nün 03: 40 sularında çatı katının terasına çıkarak, yaklaşık 20 dakika oturduğu, daha sonra tekrar sokağa inip çevreyi kolaçan ettiği ve sigara içtikten sonra tekrar terasa çıktığı görüldü.

Yine mobese kayıtlarına göre saldırganın 04: 37 sularında elinde ayakkabılarla koşarak kaçtığı görüldü. L.Ö., "Şahsın evime hırsızlık amacıyla girdiğini düşünmüyorum. Çünkü telefonum ve tabletim görünür yerdeydi. Ben uyuyordum. Hırsızlık amacı ile girseydi eşyalarımı çalarak kaçardı. Şahsın ifadesinde dediği gibi ani korku ile evime girmiş olsaydı da ayakkabılarını çıkarmayı akıl edeceğini düşünmüyorum." dedi.

C.Ö.'nün başta taciz olmak üzere birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Olay sonrası karakola götürülen şüpheli C.Ö., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın L.Ö., darp raporu alırken, uzaklaştırma kararı da çıkarttı. Yaşadığı korkuyu dile getiren L.Ö., "Artık yalnız evde duramıyorum, adresimi biliyor, ev sahibim çatıya kapı yaptırdı, pencerelere de korkuluk yaptıracak ama bu travmayı atlatmam çok zor." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Menteşe, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kadına Gece Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:49:28. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadına Gece Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.