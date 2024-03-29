Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm - Son Dakika
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Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen kadının eşi, polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Vedat Gülmüş adlı şüpheli tutuklandı.

29.03.2024 21:33  Güncelleme: 21:38
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neşe Gülmüş'ü, tabancayla başından vurarak öldüren 39 yaşındaki Vedat Gülmüş, polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülmüş, tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı

CİNAYET SONRASI CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı
Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Aldatmalar çoğaldı.Evdeki adamın kıymetini bilen yok. El oğlu kocanız kadar delikanlı olmaz. Kullanıp atar. 39 9 Yanıtla Buğra BALABAN: Evdeki adam evdeki kadının kıymetini çok biliyor ya! 11 8

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SON DAKİKA: Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm - Son Dakika
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