Muğla\'da Kızlarını Öldürmekle Suçlanan Çiftten Birine Beraat, Diğerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Muğla'da kızlarını öldürmekle suçlanan çift, bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, babanın beraatine karar verirken, anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 2022 yılı Ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuştu. Otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya Sakallıoğlu çiftinin kızı Fatma Köse, oğlu Mefar Sakallıoğlu ve taraf avukatlar katıldı. Duruşmada savcı her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verirken iki sanık da suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talep etti.

Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından karar açıklandı. Mahkemeye heyeti, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun beraatine hükmederken, anne Turcen Sakallıoğlu'na "üst soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Turcen Sakallıoğlu'nun avukatının karar itiraz edip üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. - MUĞLA