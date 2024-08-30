Muğla'da Mega Yatın Motoryata Çarpması Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Muğla'da Mega Yatın Motoryata Çarpması Kameraya Yansıdı

Muğla\'da Mega Yatın Motoryata Çarpması Kameraya Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'ICE' isimli mega yatın 'AMEY' isimli motoryata çarpması sonucu yaşanan kaza, motoryatın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çarpışma anında büyük bir panik yaşanırken, kazanın ardından yatın dışına çıkan yat içerisindeki vatandaşların tepkileri, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Kaza sonucunda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 23:49
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, 'ICE' isimli mega yatın 'AMEY' isimli motoryata çarpması sonucu yaşanan kaza, motoryatın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çarpışma anında büyük bir panik yaşanırken, kazanın ardından yatın dışına çıkan yat içerisindeki vatandaşların tepkileri, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen kazada, milyon dolarlık 'ICE' isimli mega yat, önünde seyreden 'AMEY' isimli motoryata çarparak büyük maddi hasara yol açtı. Kaza anı cep telefonlarıyla anbean kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. 2005 yılında Almanya'da inşa edilen 'ICE' isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Mega yatın sahibinin kimliği ise bilinmiyor.

Olay sırasında motoryatta bulunan 6 kişilik bir ailenin, özellikle çocukların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Çarpışma sonrası yat mürettebatının ve motoryatta bulunan ailenin yaşadığı panik anları olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Mega Yatın Motoryata Çarpması Kameraya Yansıdı - Son Dakika

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